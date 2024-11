Niccolò Fontana assume incarico di ambasciatore d’Italia in Iraq

Roma, 7 nov. (askanews) – Niccolò Fontana ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Baghdad. Lo rende noto la Farnesina.

Nato a Firenze il 6 luglio 1975, dopo aver conseguito la Maturità linguistica, Fontana si laurea in Scienze Politiche presso la facoltà “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze nel 1999. In seguito ad esame di concorso, il 29 dicembre 2000 è nominato Segretario di Legazione in prova nella carriera diplomatica.

Dopo il primo incarico al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, nel 2004 assume come Secondo Segretario commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Santiago del Cile, ove svolge le funzioni di responsabile dell’Ufficio economico-commerciale in anni di forte sviluppo dei rapporti bilaterali e di costante crescita dell’interscambio e degli investimenti italiani nel Paese.

Nel 2008 è incaricato delle funzioni di Primo Segretario all’ambasciata a Washington, dove si occupa di politica interna statunitense, di rapporti con il Congresso e di temi di diplomazia pubblica.

Nel 2012 Fontana rientra a Roma per prendere servizio presso il Servizio per la Stampa e la Comunicazione istituzionale della Farnesina, quale Capo dell’Ufficio Stampa italiana ed estera.

Nel 2014 assume come Capo dell’Ufficio economico-commerciale all’Ambasciata a Mosca.

Nel 2019 è assegnato, come Primo Consigliere, alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, ove si occupa di riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, di procurement a beneficio delle aziende italiane e dei rapporti con il personale italiano nel sistema onusiano.

Dal 2022 presta servizio come Vice Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, e Direttore Centrale per la Comunicazione, della Farnesina. In tale veste, ricopre l’incarico di Portavoce del Ministero, occupandosi della comunicazione istituzionale della Farnesina e della sua rete diplomatico-consolare, e curando in prima persona la comunicazione del Ministro degli Esteri nel corso delle missioni all’estero e in occasione di incontri ed eventi internazionali in Italia.

Nel 2024 è nominato Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica d’Iraq.

Nel 2013 è insignito del Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha servito, quale volontario, nel 7° Reggimento Alpini di Feltre, partecipando anche alla missione NATO SFOR in Bosnia. Sposato dal 2003 con Tania Morrocchi, è padre di Pietro, Ginevra e Cosimo.