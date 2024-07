Nicola si presenta “Io erede di Ranieri, mai fatto miracoli”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dopo il bagno di folla ieri in aeroporto, per Davide Nicola oggi inizia ufficialmente la sua esperienza al Cagliari. Alle 13 il raduno al CRAI Sport Center per l’inizio della preparazione, col nuovo tecnico rossoblù presentato stamattina all’Unipol Domus. «Io di fatto non ho lasciato l’Empoli, ho accettato il Cagliari: questa è una sottigliezza, avevo il desiderio latente di allenare questa piazza», segnala il successore di Claudio Ranieri. Un passaggio di testimone che prende con entusiasmo: «Lui ha una storia ineguagliabile, ci siamo sentiti la settimana prima della salvezza mia con l’Empoli. Quello che mi ha scritto è stato piacevole, ma è anche un’eredità». Che vorrà mantenere in campo, con una parola d’ordine su tutte: «Identità, per me è fondamentale. Bisogna avere lo stesso spirito in casa e fuori, per avere un certo tipo di mentalità. Penso che stabilizzarsi e mantenere la categoria sia già un miglioramento, la salvezza è fondamentale e bisogna ottenerla senza gioire per averlo fatto. Prima ci arriviamo meglio è, poi il secondo obiettivo è che la squadra possa esprimere un tipo di gioco nel quale la gente possa immedesimarsi e dire di voler dare tutto fino all’ultimo». Per Nicola, che avrà come primo rinforzo Sebastiano Luperto (arrivo a Cagliari previsto nel primo pomeriggio, era suo giocatore a Empoli nella scorsa stagione), i primi giorni saranno decisivi per capire su quali elementi puntare, in una rosa che ha perso Dossena, Nàndez e alcuni uomini spogliatoio come Aresti e Mancosu. «D’accordo con la società, appena finite le valutazioni sui giocatori a disposizione, faremo il possibile per l’arrivo dei nuovi già previsti. Ho chiesto di farmi prima conoscere la squadra, è la cosa che più mi stimola: a parte Scuffet, che ho allenato a Udine, non ne ho avuti altri. Non vedo l’ora di capire quali siano le loro qualità e chi rientri nel progetto. Sappiamo di dover colmare delle lacune, da adesso avremo tempo e modo di fare delle valutazioni». Con una certezza: «I miracoli non li ho mai fatti, credo ciecamente in quello che faccio e mi interessa raggiungere obiettivi. Ringrazio la gente per l’accoglienza fantastica e inaspettata: crea i presupposti per lavorare e trovare la giusta sinergia». Il passaggio di Nicola dall’Empoli al Cagliari è stato ufficializzato solo pochi giorni fa, dopo diverse settimane di attesa. «Quando c’è stato da sostituire mister Ranieri», racconta in conferenza stampa il direttore sportivo Nereo Bonato, «la società ha voluto analizzare diversi profili che avessero dei parametri umani, tecnico-tattici ed economici: Nicola li rispetta tutti, crediamo sia l’uomo giusto per condurci in questo percorso iniziato diciotto mesi fa». Sul mercato, con il ritorno di Gaetano dal Napoli sempre in piedi, valutazioni in corso: «Abbiamo una buona base e dobbiamo sbagliare il meno possibile. Le idee sono chiare, a breve qualcosa sarà ufficializzato per poi prenderci una pausa e valutare il resto. Con Lapadula e Marin valutiamo, stiamo parlando con Viola per un possibile rinnovo e vedremo se collimano le volontà sue e nostre».

