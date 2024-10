Nunziata “Under 21 agli Europei col gioco, ora vincere”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra è stata una qualificazione meritata. Era un girone difficile, c’erano almeno tre squadre forti e noi non abbiamo mai perso. Abbiamo fatto 27 gol e ne abbiamo subiti solo 4. A tratti, abbiamo fatto anche un buon calcio ed è quello che vogliamo: arrivare al risultato tramite il gioco”. Così Carmine Nunziata, ct dell’Under 21 azzurra, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sulla qualificazione all’Europeo di categoria conquistata due giorni fa. Desplanches, Ghilardi, Prati, Zanotti, Baldanzi, Casadei, Esposito e un blocco ritrovato dopo l’Under 20: “E’ stato importante. Addirittura ci sono ragazzi che conosco da 4 anni: iniziare un biennio con ragazzi che già conosci ha semplificato le cose. La nostra è una squadra non solo di talento ma anche con dei valori morali importanti”. Il discorso del poco spazio che si dà ai giovani dura da anni in Italia, qualcosa si muova ma le cose potrebbero e dovrebbero andare meglio. “I ragazzi giovani migliorano solo giocando. Nell’ultimo anno tanti giovani si stanno ritagliando uno spazio importante anche in Serie A, è importante per noi e per i ragazzi”.

Il Club Italia è una squadra che racchiude tutte le selezioni azzurre, ovviamente il rapporto tra Nazionale A e Under 21 il rapporto è più diretto. “Con il mister Spalletti e con tutte le Under c’è grande sintonia – dice Nunziata -. Oltre a vincere il nostro obiettivo è quello di dare giocatori alla Nazionale maggiore, come successo con Calafiori e Pisilli. Quando arriveremo a giugno, poi vedremo”. Contro l’Irlanda in gol Casadei. “L’anno scorso Cesare ha fatto una buona prima parte col Leicester, poi è andato al Chelsea e ha giocato poco. Quest’anno l’hanno tenuto lì, gli ho consigliato di guardare fino a gennaio come va, sennò è giusto guardarsi intorno per un’altra soluzione”. Tra i talenti più promettenti del vivaio azzurro, c’è sicuramente Simone Pafundi. “Fa parte di questo gruppo. Si è fatta la scelta di farlo giocare in Under 19 e ha fatto molto bene. L’intenzione era quella di portarlo su con noi, purtroppo ha avuto degli intoppi fisici. Abbiamo deciso di mandarlo in Under 20 per fargli mettere qualche minuto nelle gambe. Fa parte comunque del gruppo Under 21”. E poi c’è l’attaccante del Milan, Francesco Camarda. “Diamogli un pò di tempo, è un giocatore di grande prospettiva, facciamolo crescere”. Calafiori e Casadei, due giocatori che hanno sfruttato al meglio l’esperienza all’estero. “L’importante è che i ragazzi giochino. Se trovano una squadra in Italia, meglio. Ma anche l’esperienza all’estero è formativa. Ad esempio Zanotti, dopo aver giocato in Svizzera, l’ho trovato molto migliorato, è cresciuto tantissimo”.

Il 3 dicembre il sorteggio a Bratislava, Nunziata rispetta ogni possibile avversaria e sottolinea: “Sono tutte squadre forti, mi ha colpito l’Olanda che ha chiuso a punteggio pieno il girone di qualificazione”. Infine l’obiettivo per l’Europeo che gli azzurrini hanno conquistato. “E’ quello di cercare di arrivare in fondo. Siamo l’Italia, bisogna cercare di arrivare in fondo e vincere”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).