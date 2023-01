Nuova DS 3, design rinnovato e tecnologia migliorata

ROMA (ITALPRESS) – Successore della DS 3 Crossback Nuova DS 3 è caratterizzata da un nuovo frontale più dinamico, una gamma colori rinnovata e accattivante, l’arrivo di nuove tecnologie e un nuovo abbinamento motore/batteria elettrica per la sua versione 100% elettrica. Il linguaggio di design è visibile grazie a una griglia ridisegnata, più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Le distintive DS wings sono state ottimizzate per unire sottilmente la griglia e i fari. I nuovi proiettori a Led – di serie su tutta la gamma – introducono un design più dinamico e conferiscono a nuova DS 3 un aspetto più nitido con tre moduli caratteristici enfatizzati con cromo satinato. Come optional sono disponibili anche i DS Matrix led vision, con controllo intelligente e abbaglianti automatici per il massimo comfort e sicurezza. La cura dei dettagli è trasmessa anche sulla finitura dei badge posizionati sulla calandra e sul cofano con l’aggiunta di un inserto in rilievo Clous de Paris e una varietà di colori a seconda del modello. La parte posteriore è stata perfezionata: le luci e il portellone posteriore sono enfatizzati con gusto da una striscia nera laccata. Le ruote introducono un design completamente nuovo per un aumento dell’efficienza. Disponibili in 17 e 18 pollici, sono suddivisi in base a diversi temi e colori. Nel modello 100% elettrico E-Tense, nuova DS 3 è disponibile con nuovi cerchi Toulouse da 18 pollici con pneumatici “Tall & Narrow Class A+”. La nuova DS 3 è proposta con sette colori di carrozzeria, metallizzati o perlati, inclusi due nuovi colori perlati. Le pelli, in particolare la tappezzeria in pelle nappa con la finitura in art leather trattata, l’Alcantara, dettagli come le cuciture “point-perle” o gli inserti in rilievo Clous de Paris mostrano l’unicità degli abitacoli di DS Automobiles. La posizione di guida è stata modificata con l’adozione di un nuovo volante, che combina i controlli degli ausili di guida e i pulsanti dell’infotainment, con le levette del cambio per il cambio automatico. Un nuovo schermo centrale ad alta definizione di 10.3 pollici è di serie, con il nuovo sistema di infotainment DS Iris System integrato. Dispone di un motore elettrico completamente nuovo (assemblato a Trèmery-Metz), di un riduttore (prodotto a Valenciennes) e di una nuova batteria (assemblata a Poissy) per aumentare la potenza e l’autonomia.

Il nuovo motore sincrono ibrido (HSM) beneficia dell’esperienza acquisita in Formula E e dimostra un’elevata efficienza. Offre 115 kW (155 cavalli) di potenza e 270 Nm di coppia a una tensione di 400 Volt. La nuova batteria da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) è dotata di controllo termico attraverso la circolazione di liquidi e una pompa di calore che consente una ricarica rapida, una migliore autonomia e una maggiore durata Di serie, il caricabatterie di bordo impiega 100 kW in corrente continua (dal 10 all’80% in 30 minuti) e 11 kW in corrente alternata (0-100% in 5 ore e 45 minuti). Unica nel suo segmento, nuova DS 3 E-Tense raggiunge fino a 404 chilometri di autonomia sul ciclo combinato Wltp e oltre 500km in condizioni urbane. La nuova DS 3 viene proposta anche con due motorizzazioni a benzina: PureTech 100 con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico a 8 rapporti. E’ disponibile anche la versione diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 rapporti. In queste due versioni, i motori sono conformi alle più recenti norme antinquinamento. Dotata di serie di una telecamera posta dietro il parabrezza, nuova DS 3 include di serie sistemi di assistenza alla guida di alto livello: Lane Keeping Assist e Traffic Sign Recognition con informazioni riprodotte sul display della strumentazione e Active Safety Brake. I livelli di allestimento sono stati ripensati, consentendo una scalata più fluida della gamma. Il numero di opzioni è stato ridotto, grazie a un nuovo equipaggiamento o alla creazione di pacchetti di opzioni per facilitare la comprensione da parte dei clienti. I prezzi della nuova DS 3 partono da 28.050 euro con PureTech 100 con cambio manuale nell’allestimento Bastille business.

