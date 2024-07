Nuova Lancia Ypsilon, due playlist dedicate su Spotify

TORINO (ITALPRESS) – “Prende il via un nuovo progetto di comunicazione con Spotify e incentrato su Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio che concretizza la visione di Lancia in termini di infotainment e tecnologia, semplice e intuitiva. E’ infatti on air il canale Spotify Lancia, con due speciali playlist dedicate ai nostri clienti e basate sui loro gusti musicali, per far vivere loro un’esperienza Lancia sempre più emozionante ed immersiva” ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia. Il canale Spotify Lancia è on air da oggi con due playlist create ad hoc, Lancia Home Feeling e Lancia Dynamic Drive, la prima composta da tracce musicali più rilassanti, mentre la seconda da brani più energici e dinamici. Una dualità che vuole riflettere la doppia anima del marchio Lancia, elegante e radicale: da un lato, la bellezza senza tempo di modelli come Aurelia, Flaminia e Fulvia, in un perfetto abbinamento tra forme pulite e volumi equilibrati; dall’altro, un design “brutale” composto da forme geometriche primarie al servizio della massima resa prestazionale per modelli come Stratos, Rally 037 e Delta.

Le due playlist Lancia, fruibili anche attraverso Android Auto ed Apple CarPlay, verranno periodicamente aggiornate, con brani in linea con i valori del marchio e che rispecchino il carattere del cliente di Nuova Lancia Ypsilon: i clienti della vettura sono infatti interessati allo stile e all’innovazione tecnologica, attenti alle tematiche ambientali e sensibili alle mode, un pubblico dotato di spiccata sensibilità e naturalmente educato alla cultura, all’eleganza e all’armonia estetica. Il progetto di Lancia con Spotify va ad arricchire l’esperienza a bordo di Nuova Lancia Ypsilon, una city car intelligente, che concretizza la visione del marchio in termini di tecnologia e infotainment, anche grazie ad una serie di caratteristiche best-in-class. Il modello presenta infatti la dotazione tecnologica di serie più ricca nel segmento, ma sempre semplice da utilizzare, per facilitare l’esperienza a bordo, accogliendo il cliente e facendolo “sentire a casa” ovunque si trovi. L’apertura del canale Spotify Lancia è stata accompagnata da una campagna di comunicazione sui diversi canali social del marchio.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).