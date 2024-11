Nuova Mini Aceman, crossover che unisce Cooper e Countryman

MILANO (ITALPRESS) – Un modello di auto crossover capace di tenere insieme dimensioni esterne compatte, massimo spazio possibile all’interno e una trazione completamente elettrica. Sono queste le principali caratteristiche della nuova MINI Aceman del gruppo BMW.

A metà tra una MINI Cooper e una MINI Countryman, la vettura è lunga 4.07 metri, larga 1.75 metri e alta 1.50 metri. Dispone di ben 5 posti a sedere e di un bagaglio con capacità pari a 300 litri e ampliabile fino a 1.005 litri.

Al momento del lancio sul mercato, la nuova MINI Aceman sarà disponibile nelle versioni MINI Aceman E e MINI Aceman SE.

La prima è dotata di un motore elettrico da 135 kW/184 CV e genera una coppia di 290 Nm, accelerando la vettura da ferma a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 160 km/h.

Con una potenza di 160 kW/218 CV, la MINI Aceman SE genera invece una coppia di 330 Nm, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 170 km/h.

Con un contenuto energetico di 42,5 kWh, la batteria della MINI Aceman E raggiunge un’autonomia di 310 chilometri nel ciclo di prova WLTP. Per quanto riguarda la MINI Aceman SE, la batteria ad alto voltaggio ha un contenuto energetico di 54,2 kWh, che le consente di raggiungere un’autonomia di 406 chilometri secondo il WLTP.

La batteria di MINI Aceman può essere caricata a corrente alternata con 11 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile nella MINI Aceman E con 75 kW e nella Aceman SE con un massimo di 95 kW. In una stazione di ricarica rapida, la batteria può essere caricata in entrambe le motorizzazioni dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

Spostandosi all’interno della vettura, spicca su tutto il display OLED da 240 mm di diametro, con design estremamente piatto e superficie in vetro. Il MINI Operating System 9 consente di gestire tutte le funzioni di guida in modo intuitivo con il tocco o con la voce.

La presentazione grafica dei dati relativi al veicolo è contemporanea e minimalista, con la velocità e lo stato della batteria visualizzati in modo evidente nella parte superiore del display, direttamente nel campo visivo del guidatore. Toccando il display della velocità, si apre un grande tachimetro a tutto schermo che si concentra chiaramente sull’esperienza di guida. Gli altri widget sono visualizzati in miniatura nel menu iniziale, a sinistra e a destra della funzione di menu corrente. Questi possono essere spostati al centro e selezionati con un movimento di scorrimento orizzontale. Nell’area inferiore del display OLED, le voci di menu Navigazione, Media, Telefono e Clima possono essere selezionate direttamente in qualsiasi momento.

Le funzioni di guida più importanti (freno di stazionamento, leva del cambio, start & stop del motore, modalità di guida e controllo del volume) sono direttamente accessibili attraverso il MINI Toggle Bar, posizionata al di sotto del display centrale.

A supporto del guidatore, il veicolo è dotato di un assistente vocale.

L’interazione a comando vocale viene visualizzata sul display OLED circolare mediante un’animazione di elementi grafici, tipografici e un avatar. La comunicazione con il compagno di viaggio virtuale – una MINI stilizzata o il personaggio “Spike” – è fluida e intuitiva grazie al miglioramento del riconoscimento vocale. La navigazione, la telefonia, l’intrattenimento e numerose funzioni della vettura possono essere controllate in modo semplice e comodo pronunciando il comando corrispondente. Il MINI Intelligent Personal Assistant è anche in grado di apprendere continuamente attraverso il dialogo e di svolgere compiti quotidiani su percorsi ripetuti.

Grazie a dodici sensori a ultrasuoni e a quattro telecamere Surround View, MINI Aceman può identificare con maggiore precisione gli spazi di parcheggio liberi, avviando automaticamente le manovre di parcheggio in caso di spazio limitato, mentre la nuova funzione Remote Parking dell’optional Parking Assistant Pro consente di parcheggiare la vettura utilizzando uno smartphone. Questa funzione permette a MINI Aceman di uscire da un parcheggio automaticamente, facilitando l’ingresso nel veicolo se lo spazio laterale è troppo limitato.

Altri sistemi di assistenza sono il Driving Assistant, il Lane Changing Warning, il Rear Collision Prevention e il Cruise Control con funzione frenante.

In termini di carrozzeria, MINI Aceman è disponibile in quattro diverse versioni. La Versione Essential presenta la massima essenzialità e funzionalità, sempre in stile MINI.

Con la Versione Classic, il tetto e gli specchietti retrovisori esterni a contrasto possono essere scelti in bianco o nero. La griglia anteriore è rifinita in nero lucido, mentre la superficie interna della griglia e il paraurti sono in tinta con la carrozzeria.

La Versione Favoured amplia le capacità espressive individuali di MINI Aceman con l’optional del caratteristico tetto Multitone, abbinato a calotte degli specchietti retrovisori bianchi e a una cornice della griglia in Vibrant Silver.

La massima sportività del nuovo modello crossover è particolarmente evidente nella Versione JCW. Questa variante ispirata agli sport motoristici ha un design anteriore e posteriore molto particolare: la griglia anteriore è caratterizzata da una cornice e dal logo JCW specifico della variante in nero lucido e un tetto a contrasto in Chili Red e le strisce rosse sul cofano. La struttura posteriore, invece, ha una forma molto più muscolosa e i rivestimenti di tutto il corpo vettura sono rifiniti in nero lucido.

