Nuova sfida Bagnaia-Martin, ma Marquez c’è

BURINAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il motomondiale entra nelle sue fasi finali, facendo tappa in Thailandia, a Buriram, per il terzultimo appuntamento stagionale. Non c’è dunque tempo per i piloti di rifiatare: dopo il weekend australiano si torna subito in pista dopo appena quattro giorni. Certamente il tema di maggior interesse sulla bocca degli appassionati non può che essere l’avvincente lotta al titolo tra Bagnaia e Martin. Nel corso dell’ultimo appuntamento lo spagnolo è riuscito ad ampliare il proprio vantaggio in classifica a venti punti. Nonostante il leggero ritardo, Bagnaia è apparso molto sereno nella conferenza stampa di vigilia, sottolineando come, con la presenza delle Sprint, ci siano più occasioni per guadagnare o per perdere punti. “Il tracciato di Chang sulla carta dovrebbe essere più favorevole a me, rispetto che a Martin. Il mio approccio al weekend non cambia così come il mio modo di sentire la pressione. Devo fare qualcosina in più per accorciare su Jorge”, ha raccontato il pilota di Chivasso. Meno soggetto, invece, alle domande dei giornalisti Jorge Martin che ha così parlato del weekend alle porte: “Mi sento in fiducia qui in Thailandia, anche se so che Bagnaia e Marquez mi renderanno la vita dura. Sono fiero di essere primo in campionato”. Ampio spazio anche per Marc Marquez, fresco vincitore a Phillip Island. A più riprese, l’otto volte campione del mondo ha ribadito di aver ormai raggiunto i propri obiettivi stagionali, iniziando a lavorare in ottica 2025. “So dove devo migliorare, anche se nelle ultime gare sono stato molto consistente. Sono certo che Jorge e Pecco alzeranno come al solito l’asticella. Proverò a lottare per il podio”, ha dichiarato Marquez. Infine, i giornalisti hanno chiesto ai piloti un parere sul probabile ritorno di Iannone in MotoGP. E’ quasi certo, infatti, che sarà il classe ’89 a sostituire Di Giannantonio per le ultime due gare. Iannone non corre nella classe regina dal 2016, poichè sospeso dopo la vicenda del doping: in questa stagione ha corso in Superbike per la Ducati.

Bagnaia, Martin e Marquez non hanno nascosto la curiosità di rivedere Iannone nel contesto di un motomondiale evoluto negli anni. Meno contento, invece, Fabio Di Giannantonio, deluso di non poter concludere la stagione in sella alla Ducati del Team Vr46: “Provo un mix di emozioni, ma sono comunque motivato per questa gara. Di certo, non mi fa piacere vedere un altro pilota sulla mia moto che per me vale come la mia vita”. Al termine del gran premio, il pilota romano tornerà in Italia per sottoporsi ad un intervento alla spalla sinistra.

