Oggi attese importanti dichiarazioni di Macron sul museo del Louvre

Roma, 28 gen. (askanews) – Emmanuel Macron si recherà oggi al Louvre per fare degli annunci in risposta all’allarme sul museo più visitato al mondo, che versa in una situazione di degrado allarmante. “Ci saranno annunci riguardanti il Louvre e il suo futuro”, si è limitata a dire la presidenza ai giornalisti lunedì, senza svelare le soluzioni che il capo dello Stato consiglierà.

Il museo ha attirato l’attenzione da quando il suo presidente e direttore, Laurence des Cars, ha lanciato l’allarme in una nota datata 13 gennaio al ministro della Cultura, Rachida Dati. Nel documento vengono elencati i problemi: “Moltiplicazione dei danni in spazi talvolta molto degradati”, “obsolescenza” delle “attrezzature tecniche”, “preoccupanti variazioni di temperatura che mettono a repentaglio lo stato di conservazione delle opere”…

La piramide, inaugurata nel 1988, maestoso ingresso voluto dall’ex presidente François Mitterrand e progettato dall’architetto Ieoh Ming Pei, è considerata “strutturalmente obsoleta” perché progettata per accogliere quattro milioni di visitatori all’anno. Nel 2024 il museo ha avuto quasi nove milioni di visitatori (di cui l’80% stranieri) e dieci milioni prima della pandemia di Covid-19. Emmanuel Macron accoglierà l’idea di un secondo ingresso sul lato della Cour Carrée del vecchio castello? L’Eliseo riconosce che l’inadeguatezza dell’attuale ingresso è un “punto centrale”.

Allo stesso modo, un consigliere presidenziale nota che la discussione riguarda anche il luogo in cui verrà esposta la Gioconda, perché “l’entusiasmo dei visitatori” – almeno 20.000 al giorno – “compromette le condizioni di visita nelle zone circostanti”. La nota non conferma in questa fase un possibile spostamento del ritratto della Monna Lisa in un nuovo spazio.

Il Presidente della Repubblica si trova ad affrontare due insidie. Dopo la sconfitta del suo partito alle elezioni legislative, non può più dettare decisioni al governo, come ha fatto per sette anni. Inoltre, la pessima situazione delle finanze pubbliche rende inimmaginabili investimenti ingenti da parte dello Stato. Tuttavia, i lavori necessari, secondo la direzione del museo, costeranno “centinaia di milioni di euro”. Circola la cifra di mezzo miliardo, ma non è stata confermata.

“Non c’è ovviamente alcun dubbio, nel momento in cui stiamo elaborando un bilancio (…) per controllare la spesa pubblica, di aggiungere una linea di 500 milioni di questo tipo”, ha avvertito la portavoce del governo Sophie Primas, su TF1. Secondo lei, l’eventuale annuncio di fondi pubblici “impegna solo il presidente”.

L’Eliseo assicura al contrario che Emmanuel Macron, che si è recato lì discretamente in autunno per rendersi conto dell’entità delle necessità, ha preparato i suoi annunci “insieme” alla signora Dati, che aveva nominato alla Cultura un anno fa. “Questi non sono annunci presidenziali slegati dall’azione governativa”, insiste un consigliere.

Senza entrare nei dettagli delle opzioni di finanziamento, la presidenza ha minimizzato la difficoltà tecnica di un biglietto d’ingresso più costoso per i turisti stranieri provenienti da paesi extra-Unione Europea, menzionata dal ministro. Ha anche osservato che i prezzi del Louvre erano “chiaramente nella fascia più bassa” rispetto a quelli dei “grandi musei equivalenti”.

Secondo una fonte governativa, l’esecutivo sta valutando come “mobilitare risorse altrove”, da donatori privati e grandi aziende, come è stato il caso per gli 846 milioni di euro di donazioni che hanno contribuito a ricostruire Notre-Dame. Questo progetto, che ha permesso la riapertura della cattedrale a dicembre, cinque anni dopo l’incendio, è una delle principali iniziative culturali di Emmanuel Macron. Oltre a ciò, il suo “grande progetto”, secondo l’Eliseo, è la Città internazionale della lingua francese, nel castello restaurato di Villers-Cotterêts, nell’Aisne.