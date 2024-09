Okoli “Convocazione in azzurro grande emozione”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il debutto in Premier League è stato importante e pochi giorni prima ho ricevuto la notizia della convocazione in azzurro e sono molto contento. Entrambe sono state grandissime emozioni”. Così il difensore azzurro Caleb Okoli nel corso di una conferenza stampa a Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara di Nations League contro la Francia, in programma venerdì prossimo a Parigi. “Sono convinto che questa esperienza in Premier League mi darà molto sul piano internazionale e penso che potrò portare certe cose qui in Nazionale – ha aggiunto Okoli -. Qualche chiamata da club di Serie A l’ho ricevuta, ma ho sempre avuto il sogno di giocare in Premier League e quando ho avuto l’opportunità l’ho colta subito”. Oltre al centrale del Leicester, tra i convocati ci sono diversi giovani: “Con Bellanova, Fagioli e Ricci ho giocato in Under-21, segno che stanno uscendo sempre più giovani calciatori italiani. Stiamo secondo me andando nella direzione giusta e spero che riusciremo sempre più ad avere giocatori giovani italiani nei massimi campionati”. Poi sul discorso al gruppo di Buffon: “E’ stato molto emozionante, ho capito subito il suo ruolo in questa Nazionale. Sono convinto che d’ora in poi faremo ricredere tutti”, ha concluso Okoli.

