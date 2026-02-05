Olimpiadi, Laura Pausini: sono una privilegiata italiana

Milano, 5 feb. (askanews) – “Sto aspettando con ansia buona di incontrare i miei colleghi straordinari che canteranno a San Siro, sono una privilegiata italiana che può partecipare alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Ringrazio chi mi ha invitato, farò una cosa che non ho mai fatto prima e spero di farla bene” così Laura Pausini racconta l’emozione di essere stata chiama per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina alla Stadio di San Siro.In occasione della presentazione del suo nuovo album “Io Canto 2” ha raccontato la sua poca attitudine agli sport invernali ma contemporaneamente ha detto di essere affascinata dall’incontro con gli atleti e ha aggiunto che nello sport, un po’ come nella musica serve tanta disciplina. “Degli sport invernali mi piace la baita quando si arriva, ma noi cantanti siamo simili agli sportivi, chi è arrivato è chi si è applicato seriamente e con disciplima”