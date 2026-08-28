Trionfo dei Pooh all’Arena dei Cedri: 3 ore di musica e Premio alla Carriera

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Santa Maria del Cedro celebra il grande live dei Pooh: tre ore di musica all’Arena dei Cedri e pubblico da tutta Italia. Alla band il riconoscimento alla Carriera. L’Arena vista mare si conferma nuovo polo dello spettacolo dal vivo sulla Costa Tirrenica

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Un successo di pubblico e di partecipazione che consegna all’Arena dei Cedri una delle serate più significative della propria programmazione. Il concertone dei Pooh ha trasformato l’arena estiva di Santa Maria del Cedro in un grande teatro a cielo aperto, richiamando spettatori e appassionati provenienti anche da fuori regione.

Tre ore di live d’autore hanno accompagnato un pubblico composto da intere generazioni, riunite nel segno di una delle formazioni che hanno scritto pagine fondamentali della musica italiana. Un viaggio musicale culminato con le grandi hit del repertorio dei Pooh, capaci ancora una volta di creare una forte connessione emotiva con il pubblico e di lasciare un segno indelebile tra i fan.

L’evento ha rappresentato non soltanto un appuntamento musicale di grande richiamo, ma anche un importante momento di valorizzazione territoriale, confermando il ruolo strategico dell’Arena dei Cedri quale infrastruttura destinata a ospitare grandi produzioni di spettacolo dal vivo.

Nel corso della serata, ai Pooh è stato conferito il Riconoscimento alla Carriera, consegnato dal Sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, e dal direttore artistico dell’Arena dei Cedri, Alfredo De Luca, quale omaggio a una carriera che ha attraversato decenni della storia musicale e culturale italiana.

UN PUBBLICO DA TUTTA ITALIA: ARENA DEI CEDRI PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA MUSICA LIVE E ATTRAZIONE TURISTICA

La programmazione dell’Arena dei Cedri è cofinanziata dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria e realizzata con il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del GAL Riviera dei Cedri, attraverso un modello di collaborazione tra istituzioni, territorio e organizzazione privata finalizzato alla realizzazione di grandi eventi.

Il pubblico dei Pooh all’Arena dei Cedri

L’affluenza registrata in occasione del live dei Pooh rafforza il segnale già emerso nei precedenti appuntamenti: lo spettacolo dal vivo può rappresentare un concreto strumento di attrazione turistica e di promozione della Costa Tirrenica calabrese, generando flussi di pubblico anche oltre i confini regionali.

L’Arena dei Cedri, con la sua collocazione sul lungomare e la caratteristica configurazione vista mare, si propone così come nuovo punto di riferimento per la programmazione dei grandi live, dimostrando come la sinergia tra pubblico e privato possa contribuire alla riuscita di eventi complessi sotto il profilo organizzativo, produttivo, della sicurezza e della viabilità.

UN SEGNALE PER L’INTERA REGIONE

«L’Arena dei Cedri è un segnale dato a tutto il territorio regionale, a dimostrazione che tutto si può realizzare: servono solo gli strumenti e le giuste sinergie», dichiara il direttore artistico Alfredo De Luca.

«Un ente che ospita grandi live diventa a tutti gli effetti coinvolto nell’organizzazione e nella corretta riuscita della programmazione. Ringrazio vivamente il Sindaco Ugo Vetere e tutta l’Amministrazione comunale per la collaborazione e per aver affrontato tutte le esigenze legate alla sicurezza, alla viabilità e alla produzione, aspetti fondamentali per lo svolgimento degli eventi».

«Un ringraziamento – prosegue De Luca – va soprattutto a tutto il pubblico presente in massa, che ha accolto sin da subito la nuova Arena estiva dei grandi live. L’entusiasmo del pubblico rappresenta la marcia necessaria per convincere l’intera organizzazione a fare sempre meglio e a lavorare, già da ora, alla nuova programmazione».

APPUNTAMENTO AL 2027 CON CLAUDIO BAGLIONI

Il progetto dell’Arena dei Cedri guarda infatti già al futuro. È stato annunciato il primo grande concerto del 2027, con Claudio Baglioni, atteso a Santa Maria del Cedro il 23 agosto 2027 nell’ambito del tour La vita è adesso, già presentato.

Parallelamente, l’Arena del Lungomare Perlasca sarà interessata da un percorso di studio e analisi condotto dall’Università La Sapienza di Roma e da Assomusica, nell’ambito delle attività dedicate ai più importanti festival e grandi eventi musicali italiani.

Un ulteriore riconoscimento del valore progettuale di una struttura che, attraverso la programmazione dei grandi eventi, punta a consolidare il proprio ruolo nel sistema regionale dello spettacolo dal vivo e a rafforzare il posizionamento della Costa Tirrenica come destinazione capace di coniugare turismo, cultura, intrattenimento e grandi produzioni musicali.

Il successo dei Pooh rappresenta, dunque, non un punto di arrivo, ma una nuova tappa di un percorso destinato a proseguire con una programmazione sempre più strutturata e con l’obiettivo di fare dell’Arena dei Cedri un riferimento stabile nel circuito dei grandi live italiani