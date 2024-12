Olimpiadi, Parigi 2024 chiude in attivo: utile netto 26,8 milioni

Roma, 13 dic. (askanews) – Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha comunicato alcuni dei dati economici legati all’evento, ripresi dal portale Palco23. I dati parlano infatti di un risultato economico più che positivo, chiudendo con un utile netto di 26,8 milioni di euro. Il fatturato complessivo è stato di 4,48 miliardi di euro e spese totali di 4,45 miliardi di euro.

Una chiave importante del successo economico è stata la vendita record nella storia dei Giochi Olimpici di ben 12,1 milioni di biglietti; una vendita che ha generato entrate straordinarie nell’ambito dell’ospitalità, con un incremento di 348 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali.

“Questi dati dimostrano il successo dei Giochi Olimpici”, ha sottolineato il Comitato, evidenziando come gran parte delle entrate provenga da fonti private, riducendo la necessità di supporto pubblico.

Un altro dato importante comunicato dal Comitato Organizzatore è che grazie a questi numeri, Parigi 2024 non ha avuto bisogno di accedere ai 43 milioni di euro messi a disposizione come fondo di emergenza dagli enti pubblici.

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha infine dichiarato che i Giochi Olimpici 2024 hanno raggiunto circa il 50% della popolazione mondiale, con una platea stimata di 5 miliardi di spettatori.