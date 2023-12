Opel, 15 modelli elettrificati già in portafoglio

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il 2023 rappresenta un anno speciale per l’elettrificazione di Opel. 15 modelli del marchio con il Blitz sono già oggi elettrificati. Le vendite della nuova Opel Corsa Electric sono iniziate pochi mesi fa, così come quelle della nuova Opel Astra Electric e della nuovaOpel Astra Sports Tourer Electric, una delle primissime station wagon completamente elettriche sul mercato. Altrettanto elettrizzante è stata l’apparizione di Opel all’IAA Mobility di Monaco di Baviera nel mese di settembre. Il momento clou è stata la visionaria Opel Experimental, con la quale Opel ha fornito approfondimenti sul futuro del marchio e sui prossimi modelli. Opel ha generato ancora più passione ed entusiasmo con la terza stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”, il primo campionato rally monomarca elettrico al mondo. Tra i numerosi eventi di rilievo, il DMSB Sustainability Award 2023 e una speciale art car, la Opel Corsa Rally Electric disegnata da Elisa Klinkenberg. Altrettanto unica è la Opel Rocks e-XTREME, che ha suscitato scalpore ovunque sia apparsa.

Accattivanti e soprattutto elettriche sono anche le ultime edizioni dei veicoli commerciali leggeri Opel, Opel Combo, Vivaroe Movano, svelati di recente. Il marchio con il Blitz continuerà a seguire la sua chiara direzione nel 2024, quando Opel celebrerà altri elettrizzanti momenti salienti e 125 anni di produzione automobilistica. “Stiamo rendendo la mobilità elettrica, facile ed emozionante. Solo all’IAA Mobility abbiamo presentato tre pionieristiche anteprime mondiali: la visionaria Opel Experimental, la nuova Opel Astra Sports Tourer e la nuova Opel Corsa Electric. Abbiamo anche continuato a entrare in nuovi mercati, da ultimo l’Algeria” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).