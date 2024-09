Opel presenta il nuovo Movano Hydrogen all’IAA Transportation

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il nuovo Opel Movano Electric può già essere ordinato come veicolo elettrico a batteria: ora Opel apre il prossimo capitolo per il grande furgone. Il nuovo Opel Movano Hydrogen festeggerà la sua anteprima mondiale all’IAA Transportation 2024 di Hannover. Con il veicolo a celle a combustibile a idrogeno, Opel mostrerà dal 16 al 22 settembre come un innovativo concetto di propulsione con celle a combustibile possa essere combinato con prestazioni senza compromessi nel lavoro e nell’uso quotidiano. Il nuovo Opel Movano Hydrogen viaggia localmente a zero emissioni fino a circa 500 chilometri senza fermarsi per fare rifornimento, può essere rifornito in meno di 5 minuti e offre la piena flessibilità e il volume di carico di tutte le altre varianti di Opel Movano.

Inoltre, il nuovo Opel Combo Electric e il quadriciclo elettrico a batteria Opel Rocks Electric con kit Kargo per i servizi di consegna e simili saranno esposti presso lo stand C70 di Stellantis Pro One nel padiglione 13.

Opel Vivaro Hydrogen dimostra già di essere in grado di percorrere lunghe distanze con zero emissioni locali e senza perdere tempo per il rifornimento. Ora l’innovativa alimentazione viene lanciata anche per il modello più grande della gamma di veicoli commerciali leggeri (LCV) Opel. Grazie alla combinazione di propulsione a celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, il nuovo Opel Movano Hydrogen può percorrere fino a circa 500 chilometri e può essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti. Il motore elettrico offre 150 cavalli di potenza e una coppia massima di 410 Newton metro. La batteria agli ioni di litio da 11 kWh fornisce supporto in fase di avviamento o accelerazione. Ciò significa che il sistema di celle a combustibile funziona sempre in condizioni operative ottimali.

Un altro grande vantaggio del sistema: l’energia in frenata può essere recuperata e immessa nella batteria sotto forma di elettricità tramite il motore elettrico che funge da generatore. L’intera tecnologia di propulsione e i serbatoi di idrogeno sono alloggiati in modo tale da garantire che il furgone non scenda a compromessi in termini di fruibilità quotidiana; l’Opel Movano HYDROGEN sfrutta appieno le sue qualità di trasportatore flessibile e, a seconda della variante, può stivare fino a 17m3 di carico e trasportare fino a 1.370 chilogrammi di portata.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).