OpenAI lancia ChatGPT search, sfida Google e Microsoft

Milano, 31 ott. (askanews) – OpenAI lancia ChatGPT search e sfida i motori di ricerca Google e Bing di Microsoft.

ChatGPT, informa OpenAI, è oggi in grado di effettuare ricerche sul web in maniera più efficace rispetto al passato. Sarà possibile ottenere risposte rapide e tempestive con link a fonti web pertinenti, per le quali in precedenza era necessario rivolgersi a un motore di ricerca. ChatGPT sceglierà la ricerca sul web in base a quanto richiesto dall’utente, che potrà anche scegliere manualmente di effettuare la ricerca facendo un semplice clic sull’icona Ricerca sul web. Il roll out proseguirà per gli utenti Enterprise ed Edu nelle prossime settimane e per gli utenti Free nei prossimi mesi.

“ChatGPT search promette di evidenziare e attribuire meglio le informazioni provenienti da fonti di notizie affidabili, a beneficio del pubblico, ampliando al contempo la portata di editori che, come noi, fanno giornalismo di livello premium”, ha dichiarato Pam Wasserstein, Presidente di Vox Media.

Le chat includono collegamenti alle fonti, come articoli e blog post, che consentono di raccogliere maggiori informazioni: infatti, facendo clic sul pulsante “Fonti”, sotto la risposta fornita da ChatGPT, si apre la barra laterale con tutti i riferimenti. “Siamo convinti che la ricerca condotta con l’intelligenza artificiale sarà, in nel prossimo futuro e per le prossime generazioni, una modalità preferenziale per accedere alle informazioni. Inoltre, la collaborazione con OpenAI posiziona Le Monde in prima linea in questo cambiamento: ci permette di testare le innovazioni in fase iniziale, salvaguardando i valori fondamentali e l’integrità del giornalismo”, ha commentato Louis Dreyfus, CEO & Editore di Le Monde.

“Nel contesto di ridefinizione del panorama dei media dettato dall’IA, la partnership di Axel Springer con OpenAI apre enormi opportunità per ulteriori innovazioni. Insieme, stiamo promuovendo modelli di business che possano garantire che il giornalismo rimanga affidabile e redditizio”, ha sottolineato Mathias Sanchez, SVP Global Strategic Partner Axel Springer.