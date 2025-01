Panama avvia audit con operatore Ong Kong per il canale

Roma, 21 gen. (askanews) – L’ufficio del Comptroller General di Panama ha dichiarato martedì di aver avviato un audit con una società con sede a Hong Kong che gestisce porti adiacenti al Canale di Panama dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la sua intenzione di riprendere il controllo del canale che ritiene sia caduto sotto l’influenza cinese.

“Oggi, i nostri revisori sono arrivati alla Panama Ports Company per avviare un audit completo volto a garantire l’uso efficiente e trasparente delle risorse pubbliche”, ha affermato l’ufficio del Comptroller su X.

Il Financial Times ha riferito in precedenza che è in corso un’indagine sulla Hutchison Ports con sede a Hong Kong, che gestisce la Panama Ports Company. La società gestisce 53 porti in 24 paesi, tra cui Regno Unito e Germania, e controlla i porti su entrambe le estremità del Canale di Panama, secondo il rapporto.

Trump ha detto nel suo discorso inaugurale che Washington intendeva riprendere il controllo del Canale di Panama, che ha detto essere stato consegnato a Panama, ma che ora è caduto sotto l’influenza cinese. Ha anche accusato Panama di trattare ingiustamente le navi statunitensi, comprese le navi militari, poiché gli Stati Uniti presumibilmente affrontano tariffe eccessive per l’utilizzo del canale.

Il Canale di Panama è una via d’acqua artificiale a Panama che collega il Mar dei Caraibi con l’Oceano Pacifico. Riduce notevolmente il tempo di viaggio delle navi tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico, fungendo da una delle principali vie d’acqua di trasporto internazionali.