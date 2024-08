Parigi 2024, Djokovic batte Alcaraz: lacrime per un oro olimpico

Parigi, 4 ago. (askanews) – Il titolo che gli mancava: Novak Djokovic ha battuto 7-6 7-6 Carlos Alcaraz e ha conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024. Doppio tie break per il serbo, in un partita tirata con il giovane fenomeno spagnolo, ma con entrambi i tie break chiusi con autorevolezza. Poi la gioia e lacrime, molte lacrime per il super campione degli Slam, da oggi anche olimpionico. Per Carlitos un argento di grande prestigio. Sul podio anche l’azzurro Lorenzo Musetti.