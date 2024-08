Parigi 2024, Egonu trascina in finale le azzurre del volley

Parigi, 8 ago. (askanews) – Nel segno di Paola Egonu e di una squadra capace di trovare le giocate importanti nei momenti decisivi: l’Italia del volley femminile guidata da Julio Velasco centra un altro risultato storico: batte la Turchia 3-0 e si conquista l’accesso alla finale per l’oro. Partita memorabile, con momenti di sofferenza e altri di straordinaria esaltazione, soprattutto nel finale dei tre set. Le azzurre, con Egonu su tutte, ma anche una grande Sylla, hanno accelerato ogni volta nei punto decisivi e hanno chiuso 25-22 25-19 25-22. Per Paola 24 punti, tante palle sporche da giocare e da conquistare. Ora la sfida in finale con gli Stati Uniti per l’oro.