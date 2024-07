Parigi 2024, Ganna: medaglia dedicata a me, ma volevo vincere

Parigi, 27 lug. (askanews) – “La dedico a me stesso”. Così Filippo Ganna, vincitore della medaglia d’argento nella cronometro individuale di ciclismo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha commentato il risultato di oggi, che ha sbloccato il medagliere del nostro Paese. “Ero arrivato qua per la medaglia d’oro, non sono proprio un drago sul bagnato e forse anche il risultato lo ha dimostrato. Non è assolutamente una scusa, tutti siamo stati nelle stesse condizioni. Abbiamo portato un ottimo risultato e sono veramente contento”, ha detto incontrando i giornalisti a Casa Italia. I suoi occhi, nonostante le parole, tradivano ancora una certa delusione, che è emersa quando a preso in mano la medaglia e ha detto “Ne avrei voluta un’altra”.

Domani Filippo Ganna tornerà in Italia a lavorare con in compagni di squadra a Montichari per preparare le gare a squadra su pista.