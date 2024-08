Parigi 2024, Settebello: clamorosa protesta e sconfitta con Spagna

Parigi, 9 ago. (askanews) – Dopo la clamorosa protesta iniziale, con le spalle voltate alla giuria durante gli inni nazionali e la decisione di giocare in volontaria inferiorità numerica per quattro minuti senza intensità, il Settebello della pallanuoto italiana ha perso 11-9 la semifinale per il 5-8 posto alle Olimpiadi di Parigi. Nella fase di protesta e non gioco la squadra di Campagna ha subito un parziale di 3-0, che non è stato possibile recuperare nel reato della partita. Ora gli azzurri dovranno giocare la finalina per il 7-8 posto.