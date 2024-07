Parigi 2024, Settebello da sogno, Croazia battuta 14-11

Roma, 30 lug. (askanews) – L’Italia vince 14-11 contro la Croazia nella seconda giornata del torneo olimpico. È il secondo successo di fila per il Settebello, che batte i croati campioni del mondo a Doha. Poker per il capitano Di Fulvio, Del Lungo para un rigore decisivo nel secondo tempo. Azzurri sul pezzo, una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della competizione. Gara vibrante ed intensa: testa a testa incessante nei primi due tempi. La Croazia si aggiudica di misura il primo parziale, l’Italia il secondo. Poi gli azzurri salgono in cattedra piazzando un determinante +3 di break nella terza frazione ed amministra il vantaggio nel quarto conclusivo.

Dopo le vittorie su Stati Uniti e Croazia, il Settebello affronterà il Montenegro giovedì 1 agosto alle 16:35, la Romania sabato 3 agosto alle 21:05 e la Grecia lunedì 5 agosto alle 15:10. Le prossime due gare si disputano all’Aquatics Centre; a partire dall’ultima giornata della fase a gironi, lunedì 5 agosto, ci si sposta all’Arena La Défense. Accedono ai quarti le prime quattro dei due gironi. Finali in calendario domenica 11 agosto. (Foto Andrea Staccioli / Insidefoto / DBM)