ROMA (ITALPRESS) – Il 17 ottobre partono i preordini di Nissan Ariya Nismo e i primi 250 clienti che sceglieranno la vettura nell’esclusivo colore Stealth Gray – l’iconico colore Nismo – avranno in omaggio un voucher di ricarica pubblica gratuita valido per un anno con Nissan Charge. Ariya Nismo unisce l’eredità del marchio Nismo e il design tipicamente giapponese per dare vita a una vettura dinamica, agile, dalla personalità audace e dalle prestazioni esaltanti, di livello superiore rispetto alle già eccellenti prestazioni di Ariya e-4orce 87KWh.

Rispetto alla versione standard, Ariya Nismo offre maggiore controllo e precisone di guida in ogni condizione, questo grazie al sistema Nissan e-4ORCE 4WD che è stato ulteriormente migliorato per garantire una più efficace distribuzione della potenza e della coppia sulle 4 ruote e per massimizzare le prestazioni delle sospensioni anteriori e posteriori.

Lo sterzo è più diretto e rende la vettura ancora più maneggevole e piacevole da guidare garantendo a guidatore e passeggeri il massimo comfort anche nei tratti di strada più impegnativi.

Sono stati apportati miglioramenti anche in termini di prestazioni aerodinamiche e assetto. Il doppio diffusore posteriore insieme a deflettori e prese d’aria ispirati alla Formula E ottimizzano i flussi d’aria intorno alla vettura, aumentano la deportanza e riducono l’attrito dell’aria intorno agli pneumatici. Inoltre, le sospensioni dinamiche includono molle, stabilizzatori e ammortizzatori modificati, mentre il telaio è ancora più bilanciato. Gli interni sono stati completamente ridisegnati, realizzati con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. I sedili sono progettati per la guida sportiva, garantendo supporto e postura ottimali. Cuciture rosse sul volante e accenti rossi, tipici del marchio NISMO, conferiscono all’abitacolo un carattere sportivo e un senso di alta qualità. L’eleganza degli interni è esaltata dalle venature del legno scuro presente in tutto l’abitacolo. L’illuminazione rossa ANDON di Nissan, caratteristica del marchio, contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva.

Il marchio Nismo si ritrova all’interno – impresso su sedili e cruscotto – e all’esterno – sul frontale, sul retro dell’auto e sugli pneumatici. Ariya Nismo è disponibile in quattro colori, tra cui il nuovo Nismo Stealth Grey con tetto nero, tutti impreziositi da un bordo rosso alla base del veicolo, che conferisce alla vettura un tratto distintivo. E’ possibile preordinane la vettura presso i concessionari Nissan, con prezzi a partire da 65.850 euro e prime consegne a gennaio 2025.

