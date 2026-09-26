Pd, Gori: appoggio a Ucraina non trattabile, ok unità ma non annacquare Pd

Coiano (Prato), 26 set. (askanews) – “Ribadiamo il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina e al suo presidente eletto” e “crediamo che l’Ue debba aumentare il suo sostegno militare all’Ucraina, questa è la posizione a cui il Pd si è sempre attenuto e riteniamo non trattabile”. Lo ha detto Giorgio Gori, esponente dell’area riformista del Pd all’assemblea in corso alla casa del popolo di Coiano, Prato.

“L’unità va bene ma non a patto di rinunciare ai valori del Pd” e “una gara a chi è più di sinistra regalerebbe spazi e posizioni a una destra che non merita niente” ha aggiunto. “L’unità va bene ma è necessario che Pd non annacqui la sua specificità” ha rilanciato.