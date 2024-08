Piazza Affari ha chiuso in negativo: Ftse Mib -2,55%

Milano, 2 ago. (askanews) – Piazza Affari chiude la settimana in forte calo, con il Ftse Mib che nell’ultima seduta di venerdì lascia il 2,55% e scivola a 32mila punti. L’All share segna -2,47%. Una manciata i titoli che archiviano la giornata in rialzo, tra loro le utility con Snam +2,43%, Terna +2% e Italgas +1,81%. Bene anche Amplifon +1,27% e Inwit +1,1%.

Sul principale indice di Palazzo Mezzanotte domina però il rosso.

Azimut perde più del 6%, Stmicroelectronics, travolta dai timori per il sell off su Intel, segue a ruota con un calo del 5,77%.

Male anche Saipem -5,37% e Tim che lascia il 5%.

Giornata per niente semplice anche per le banche, con l’indice Ftse Italia Finanza che lascia il 4%: Unicredit segna -5%, Mps perde il 4,7% e per Bper Banca è -4,59%, seguita da Intesa Sanpaolo -4,41%.