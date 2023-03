Pirelli presenta il nuovo P Zero Race TLR

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli lancia il nuovo P Zero Race TLR, la versione tubeless dell’omonimo copertoncino dedicato alle biciclette da strada. Questo prodotto è stato riprogettato con nuove tecnologie e viene realizzato nel rimodernato e innovativo stabilimento Pirelli di Milano-Bollate. Il tubeless ready di Pirelli è il più veloce dell’intera gamma da strada: una caratteristica richiesta, oltre che dagli amatori, dalle squadre World Tour con cui Pirelli collabora: Trek-Segafredo e AG2R Citroèn; alle quali si è recentemente aggiunta Q36.5 Pro Cycling Team. Frutto di un progetto complesso, che ha coinvolto varie funzioni dell’R&D di Pirelli, oltre alle squadre che lo hanno già testato sul campo, P Zero Race TLR è dotato di un’innovativa tecnologia, la SPeedcore.

La struttura del P Zero Race TLR presenta un battistrada realizzato con la collaudata mescola SmartEVO, compound di polimeri di ultima generazione nato per offrire grip e bassa resistenza al rotolamento. Il pneumatico cambia all’interno, rispetto alla versione precedente, dove è stata utilizzata la nuova tecnologia Speedcore, che favorisce una bassa resistenza al rotolamento e un’elevata protezione da forature, rinforzando la carcassa – senza irrigidirla – attraverso l’utilizzo di fibre aramidiche. L’Aramide, infatti, possiede caratteristiche chimico-fisiche che permettono un’elevata resistenza alla trazione, al taglio e al calore favorendo quindi le proprietà meccaniche del pneumatico stesso. Questa nuova tecnologia è stata sviluppata grazie all’esperienza di Pirelli nel campo delle mescole per le gomme da competizione e ha consentito di ridurre la resistenza al rotolamento, migliorando del 24% la scorrevolezza di questo pneumatico rispetto alla precedente versione di P Zero Race TLR (test interni Pirelli realizzati con pneumatici nella misura 28-622). Le fibre aramidiche, infatti, si legano in maniera uniforme con gli altri elementi chimici della gomma, disponendosi omogeneamente nella struttura, favorendo così le elevate proprietà meccaniche richieste di bassa resistenza al rotolamento, alta resistenza alle forature e bassa rigidità.

Grazie a SPeedcore, quindi, la struttura del nuovo P Zero Race TLR è molto più flessibile e più sottile di uno strato di gomma tradizionale in butile, con caratteristiche di resistenza meccanica migliorate rispetto alla versione precedente del prodotto e in grado di offrire un livello di protezione alla foratura migliore di quello di un classico rivestimento in tessuto da tallone a tallone. Restano invariati, rispetto alla precedente versione sul mercato, il peso e le ottime caratteristiche di grip ed affidabilità su asciutto e bagnato, confermando il prodotto come un all-rounder affidabile e performante, un riferimento nella sua categoria.

P ZERO Race TLR è già disponibile nelle misure 26-622, 28-622, 30-622 (tutte anche in versione Classic) oltre alla misura 32-622 con fianchi in colore nero. Nel corso dell’anno è previsto l’arrivo sul mercato delle misure 35-622 e 40-622.

foto: ufficio stampa Pirelli

(ITALPRESS).