Polonia, Meloni “Dalla Russia grave e inaccettabile violazione”

1 minuto per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo, a nome del Governo italiano, piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione, da parte russa, dello spazio aereo polacco e dell’Alleanza Atlantica. L’Italia continuerà a lavorare per garantire la sicurezza europea, a partire da quella ucraina, e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA