Porte chiuse per Genoa-Juve dopo gli incidenti nel derby

GENOVA (ITALPRESS) – La partita fra Genoa e Juventus in programma domani al Ferraris alle 18, valida per la sesta giornata di serie A, si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito la Prefettura del capoluogo ligure alla luce degli incidenti che hanno contraddistinto mercoledì il derby della Lanterna in Coppa Italia. Un analogo provvedimento potrebbe essere preso per la Sampdoria in serie B: i blucerchiati rischiano di giocare senza pubblico la sfida con la Juve Stabia del 4 ottobre alle 20.30, anticipo dell’ottava giornata.

