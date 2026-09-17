Porti, Autorità Mar Tirreno Centro Settentrionale riceve Smart Ports Award

(Adnkronos) – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha ricevuto lo Smart Ports Award 2026 nell’ambito degli Stati Generali degli Smart Ports, dedicati al tema “Porti, innovazione e sostenibilità: traiettorie operative per la transizione”, a RemTech Expo. A ritirare il premio è stato il presidente Raffaele Latrofa.

Il riconoscimento è stato assegnato “per la visione integrata dello sviluppo sostenibile e per la concreta azione volta alla decarbonizzazione, alla digitalizzazione e all’integrazione porto-città”, attraverso progetti dedicati alle energie rinnovabili, all’innovazione tecnologica e alla tutela dell’ambiente marino, per un sistema portuale più efficiente, resiliente e aperto alla comunità. Tra i principali interventi dell’Adsp figurano l’elettrificazione delle banchine di Civitavecchia, con investimenti per oltre 80 milioni di euro, lo sviluppo delle energie rinnovabili e la realizzazione della prima Hydrogen Valley portuale italiana.

“Non dobbiamo scegliere tra crescita e sostenibilità. Dobbiamo costruire porti più competitivi, innovativi e sostenibili. Il cold ironing consentirà alle navi di spegnere i motori durante la permanenza in porto, riducendo le emissioni e migliorando la qualità dell’aria. All’Interporto, inoltre, Cfft ha già inaugurato il primo distributore di idrogeno e stiamo valutando un progetto per portare un treno alimentato a idrogeno direttamente in banchina, unendo transizione energetica e intermodalità”, ha dichiarato Latrofa.

Particolare attenzione è riservata alla tutela del mare, attraverso un progetto di restauro e recupero degli habitat marini sviluppato dall’Università della Tuscia, che coinvolge ricerca scientifica, operatori e cittadini e si collega alle iniziative internazionali per la resilienza degli ecosistemi costieri.

“La nostra idea di Smart Port non è semplicemente un porto con più tecnologia, ma uno scalo che utilizza innovazione e infrastrutture per ridurre il proprio impatto ambientale e creare valore per il territorio. In questa visione si inserisce anche il progetto del Parco delle Dune del Mediterraneo, per ricucire il rapporto tra Civitavecchia e il suo porto. Porto e città devono crescere insieme. Questo riconoscimento – ha concluso Latrofa – appartiene a tutta la struttura dell’Autorità di Sistema Portuale, alle istituzioni, alle imprese, ai lavoratori e agli operatori. È il risultato di un sistema che lavora insieme, con una direzione chiara e una visione comune”.