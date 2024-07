Roma, 8 lug. (askanews) – “Dobbiamo riflettere su quale sia la migliore legge elettorale per accompagnare il premierato. Io non ho la soluzione in tasca, ma ho riflettuto sulla legge per l’elezione dei presidenti di Regione”. Lo ha detto Antonio Tajani durante la sua relazione al Consiglio nazionale di Forza Italia.