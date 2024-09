Presentata la nuova BMW M5 MotoGP Safety Car

MILANO (ITALPRESS) – Dal 1999, Bmw M fornisce la flotta di auto di sicurezza ad alte prestazioni per la classe regina del motociclismo come “Official Car” della MotoGP. L’ultima novità di questa flotta, la Bmw M5 MotoGP Safety Car, ha debuttato lo scorso fine settimana. E’ stata presentata giovedì sera durante un evento speciale rivolto ai clienti per l’introduzione della nuova gamma di modelli Bmw M5 presso la House of Bmw a Milano, Italia, da Sylvia Neubauer, Vice President of Customer, Brand e Sales di Bmw M, insieme a Massimiliano Di Silvestre, AD di BMW Italia, che ha ospitato l’evento. Con questa innovativa auto, Bmw M continua a puntare sulla tecnologia ibrida all’avanguardia, come ha fatto con la Bmw XM Label Red Safety Car. La Bmw M5 Safety Car ha debuttato in pista sabato 7 settembre al Gran Premio di Misano.

“Siamo nel pieno della nostra 26esima stagione di Bmw M come ‘Official Car’ della MotoGP. Siamo orgogliosi della partnership di lunga data con Dorna Sports, detentore dei diritti della MotoGP, e abbiamo sempre puntato a garantire la sicurezza con le più innovative automobili ad alte prestazioni quando i migliori motociclisti del mondo scendono in pista. Continuiamo questa tradizione con la Bmw M5 MotoGP Safety Car”, ha dichiarato Sylvia Neubauer alla presentazione.

La nuova safety car è basata sulla BMW M5 che è stata presentata in anteprima mondiale a luglio al Goodwood Festival of Speed e sarà lanciata a livello mondiale a novembre. Questo modello di classe superiore a trazione elettrificata è perfettamente adatto all’uso come safety car. Sotto il cofano, una versione specifica del sistema M Hybrid combina un motore V8 ad alte prestazioni con tecnologia M TwinPower Turbo e un motore elettrico per fornire una potenza massima di 535 kW/727 CV. Questo “M Power” viene scaricato a terra grazie ad un cambio M Steptronic a 8 rapporti e la trazione integrale M xDrive. Numerose altre tecnologie M garantiscono una dinamica di guida perfetta in ogni situazione.

Il modello di serie colpisce già per i suoi esterni. Il design tipico di M per le automobili ad alte prestazioni è stato reinterpretato, con ampi passaruota e minigonne laterali, una grembialatura anteriore scolpita e un design delle superfici specifico del modello nell’area del montante C che conferisce alla Bmw M5 un aspetto atletico. La Bmw M5 Safety Car per la MotoGP presenta anche una speciale livrea con design ispirato ai graffiti.

“Questa livrea speciale deriva dal design delle nostre auto da corsa Bmw M Hybrid V8, con le quali Bmw M Motorsport compete nel FIA World Endurance Championship con gare come la 24 Ore di Le Mans e nella serie IMSA nel Nord America”, ha spiegato Sylvia Neubauer alla presentazione. “Questo rappresenta perfettamente il nostro impegno verso la tecnologia ibrida. Il collegamento tra la Bmw M Hybrid V8 e la Bmw M5 è un esempio perfetto della nostra filosofia Bmw M: nata in pista, fatta per la strada”.

Come per tutte le auto di sicurezza, Bmw M ha apportato modifiche specifiche per l’uso in pista. Sono stati installati numerosi componenti BMW M Performance Parts, tra cui appendici in carbonio anteriori, diffusore posteriore in kevlar, grembialature laterali in carbonio, finiture dei terminali di scarico in carboni-titanio e tappo del serbatoio in carbonio. Tra le dotazioni speciali figurano la barra di sicurezza sul tetto, lo splitter anteriore, i sedili Recaro, le cinture di sicurezza a 6 punti, l’estintore e la pompa di aspirazione del carburante per il trasporto all’estero. Sabato 7 settembre, la nuova Bmw M5 MotoGP Safety Car è scesa in pista per la prima volta al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Tra i numerosi ospiti della presentazione a Milano c’era anche Valentino Rossi. Nove volte campione del mondo di motociclismo, conosce bene il coinvolgimento di Bmw M nella MotoGP e, dopo essere passato alle quattro ruote, ha celebrato i successi come pilota ufficiale Bmw M con la Bmw M4 GT3 dalla stagione 2023.

