Presentato modello business di ICSC alla Conferenza Unesco

ROMA (ITALPRESS) – L’approccio per misurare il ritorno sociale degli Investimenti (SROI) e il rating ESG dei finanziamenti in ambito sportivo dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. è stato presentato a Parigi durante la Conferenza mondiale dello Sport organizzata dall’UNESCO e dallo Yunus Sport Hub. A pochi giorni dalle Olimpiadi di Parigi2024, ICSC ha preso parte al forum multistakeholder “Change the Game” rappresentato da Antonella Baldino, consigliera d’amministrazione e chair del gruppo di esperti G7 sullo Sport e lo Sviluppo Sostenibile, per stimolare le riflessioni sulla dimensione di impatto socio-economico degli investimenti infrastrutturali nello Sport.

ICSC S.p.A. è uno dei pochi intermediari finanziari al mondo dedicati al finanziamento di progetti e infrastrutture sportive, che ha sviluppato un sistema di valutazione dell’impatto dei propri investimenti (piattaforma DELTA). Assieme ai partner internazionali, l’Istituto intende promuovere soluzioni finanziarie capaci di un nuovo e più efficace equilibrio tra settore pubblico e privato, diffondendo una cultura della misurazione degli investimenti come prerequisito per azioni politiche orientate alla massimizzazione dell’impatto per i territori e le comunità.

L’esperienza consolidata in oltre sessant’anni di attività dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale è, inoltre, a supporto del gruppo di esperti G7 sullo Sport e lo Sviluppo Sostenibile, che vede la partecipazione anche di UNESCO, OCSE e CIO in sinergia con la coalizione per lo sviluppo sostenibile attraverso lo Sport, istituita nel 2020 nell’ambito dell’alleanza internazionale Finance in Common.

La presidenza italiana del G7 ha, infatti, incluso lo Sport tra i settori di intervento per l’attuazione di partenariati strategici, con particolare attenzione al continente africano, in linea con il Piano Mattei. L’Iniziativa mira a costruire un percorso d’azione basato su tre direttrici: una di policy volta alla definizione di principi per favorire lo sviluppo di investimenti sostenibili nel settore dello Sport, una tecnico-metodologica finalizzata all’adozione di criteri comuni di valutazione di impatto e una finanziaria diretta a mobilitare risorse, anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi.

– foto ufficio stampa ICSC –

(ITALPRESS).