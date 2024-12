Primo tour mondiale di Damiano David, annunciate oltre 30 date

Milano, 9 dic. (askanews) – Parte a settembre 2025 il primo tour mondiale di Damiano David, oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

Due gli imperdibili appuntamenti previsti in Italia: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per il World Tour 2025 saranno disponibili dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre.

I fan potranno accedere ad una pre-sale esclusiva registrandosi su damianodavidofficial.com. I biglietti per la pre-sale saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre.

Solo per la date italiane presale Vivo Club dalle 10 di venerdì 13 dicembre fino alle 9 di lunedì 16 dicembre registrandosi su vivoconcerti.com/vivo-club.

Il tour (prodotto da Vivo Concerti) partirà l’11 settembre da Varsavia, per poi toccare diverse città europee e proseguire poi in Australia e in Giappone. Dal 7 novembre poi Damiano sarà protagonista di 4 live in Sud America e il gran finale spetta alle 11 date in Nord America, dove concluderà il tour il 16 dicembre al The Fillmore di Washington DC.

L’annuncio del tour segue l’uscita di “Born With A Broken Heart”, secondo brano e primo singolo del nuovo atteso progetto solista di Damiano. Il brano è un uptempo, travolgente e carico di energia, caratterizzato da un’atmosfera teatrale che lo rende perfetto per la dimensione live.

“Born With A Broken Heart” arriva dopo “Silverlines”, brano straordinario prodotto da Labrinth: due brani completamente diversi l’uno dall’altro che riescono a mostrare al meglio la versatilità di Damiano.

Damiano ha già dato al pubblico un assaggio dei suoi prossimi concerti con il debutto tv al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (www.youtube.com/watch?v=jjbOJcHirJM) , in cui ha eseguito live “Silverlines” e “Born With A Broken Heart”, all’esibizione di “Silverlines” a Che tempo che fa e ad un esclusivo showcase che l’artista ha tenuto al le Poisson Rouge di New York, dove ha presentato in anteprima live anche tre nuovi brani inediti tra quelli che andranno a comporre il suo primo disco solista (www.youtube.com/watch?v=4OvBp7lJtbY).

Queste le date del tour:

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona – Razzmatazz

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – La Riviera

Fri Sept 26 – France, Paris – Zénith Paris – La Villette

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National Club

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – HISTORY

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring