Provincia Autonoma di Trento e Appa in campo con Aquila Basket

Trento, 31 dic. (askanews) – Aquila Trento e Provincia Autonoma in campo insieme per il lancio della campagna di comunicazione “Rispetta il Trentino”, realizzata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA). Quale occasione migliore del match di cartello del massimo campionato italiano di pallacanestro tra la Dolomiti Energia di Paolo Galbiati e la Virtus Bologna di Dusko Ivanovic per promuovere un’iniziativa all’insegna della sostenibilità ambientale, spiega l’assessora provinciale all’ambiente Giulia Zanotelli: “Un’iniziativa concreta da parte di APPA e della Provincia di Trento che mira a sensibilizzare sul fatto che ogni rifiuto debba essere smaltito nella maniera più corretta possibile, testimonial Aquila Basket, una società molto attenta al sociale oltre che rappresentativa dell’intero territorio, sport e istituzione costituiscono un connubio da sempre vincente, unendosi ancora una volta per lanciare questa campagna”.A fare da eco per Aquila Basket Trento il Direttore Generale Andrea Nardelli e il Club Sustainability Manager Thomas Deavi: “Questa iniziativa testimonia quello che stiamo cercando di fare da anni, ossia dare il nostro contributo alla comunità, appena ci si è presentata questa possibilità non abbiamo esitato a coglierla immediatamente”. Così, invece, ha parlato il Club Sustainability Manager Thomas Deavi: “Per noi è importante approfondire un argomento come questo, siamo molto attenti ai progetti riguardanti la sostenibilità con la società che ha introdotto proprio da pochi mesi la figura del Sustainability Manager per monitorare tutti gli impatti che il club ha sull’ambiente e non solo, questa collaborazione con APPA e la Provincia Autonoma di Trento ci dà la possibilità di veicolare concretamente il nostro credo”. Fin dall’entrata al palazzetto gli spettatori hanno potuto scorgere le sagome a grandezza naturale dei giocatori dell’Aquila Basket raffigurati in gesti simbolici enfatizzanti l’importanza della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo per poi proseguire nell’intervallo con dei giochi interattivi per i più piccoli, il tutto corredato dai video spot promozionali con protagonisti i giocatori e il coach di Trento, impegnati a promuovere i valori della campagna. Infine un’ulteriore iniziativa dedicata al pubblico ovvero il concorso “La differenziata è un gioco di squadra”: tutti i presenti hanno potuto concorrere all’estrazione di una divisa ufficiale di Aquila Basket autografata dai giocatori della squadra.