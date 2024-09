Putin: con Xi ci sarà anche vertice bilaterale a ottobre

Roma, 12 set. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping terranno il prossimo mese il loro terzo summit di quest’anno, a margine del vertice BRICS a Kazan, segno di un sempre maggiore allineamento politico tra Pechino e Mosca.

Putin – secondo quanto hanno riferito i media russi – ha dichiarato oggi, durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che prevede di discutere questioni di cooperazione bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, a suggello del successo in molti settori, nelle relazioni tra le due potenze, a partire dalla collaborazione politica, economica e umanitaria.

“Tutto questo rimane nella nostra agenda. E sarà anche oggetto delle nostre discussioni con il presidente della Repubblica Popolare Cinese durante gli incontri multilaterale e bilaterale a Kazan”, ha detto Putin.

Putin si è anche congratulato del fatto che il raggruppamento BRICS si allargha sempre più, condividendo l’approccio politico di Mosca e Pechino: “Molti paesi che condividono il nostro approccio all’ordine mondiale aspirano a diventare membri di questa organizzazione e a cooperare con essa. Faremo tutto il possibile per preparare decisioni appropriate in questo ambito sulla base del consenso, come è consuetudine nelle nostre relazioni”.

Il vertice BRICS avrà luogo tra il 22 e il 24 ottobre.