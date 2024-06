Quintieri “Rendere più efficiente la rete di infrastrutture sportive”

ISCHIA (ITALPRESS) – “Solo il 26% degli impianti sportivi si trova al Sud. In Campania registriamo circa 4mila strutture contro le 8mila della Lombardia. Per questo motivo la sfida principale della nostra banca pubblica per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura è quello di rendere più efficiente e capillare la rete di infrastrutture sportive, assegnando priorità di intervento alle aree del Mezzogiorno”. Così il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri durante il panel “Le infrastrutture sportive e culturali per lo sviluppo delle comunità” in occasione della 45° edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. “Nel 2023 abbiamo sostenuto progetti per oltre 45 milioni di euro in tutte le Regioni meridionali (solo in Campania abbiamo erogato 10 milioni di euro per lo sviluppo dello Sport) favorendo sia la costruzione che la riqualificazione delle infrastrutture sportive grazie ai nostri finanziamenti agevolati rivolti agli Enti Locali – ha continuato il dirigente ICS nel corso del panel moderato dal direttore responsabile dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino -. Lo Sport è lo strumento ideale per superare i confini sociali e costruire una società più inclusiva, egualitaria e anche più sana. Ma per raggiungere questo obiettivo ambizioso è necessario colmare alcuni gap, a partire da quello infrastrutturale” ha proseguito Quintieri, convinto nel ritorno sociale degli investimenti del Credito sportivo. “Da marzo 2023 abbiamo deciso di calcolarlo dotandoci della piattaforma DELTA, realizzata in collaborazione con OpenEconomics, che permette di calcolare ex ante lo SROI (Ritorno Sociale sugli Investimenti) di tutti i nostri finanziamenti. L’obiettivo è quello di valorizzare i piani di sviluppo che non siano soltanto economicamente sostenibili ma che abbiano anche un elevato impatto sociale per i territori e le comunità che ne fruiscono. Dalla valutazione dei progetti finanziati è emerso che lo SROI è particolarmente elevato nelle Regioni del Sud: in Campania il Ritorno Sociale sull’Investimento è pari 5x a testimonianza dell’utilità sociale degli impianti sportivi per i territori con maggior gap infrastrutturale ed economico. Ciò significa che per ogni euro investito ci sono stati ritorni sociali 5 volte superiori”. Quintieri, infine, si è detto convinto che favorire lo sviluppo dell’attività sportiva serva ad avere anche una società più attiva. “In Italia 6 scuole su 10 non hanno una palestra. E’ un dato inaccettabile considerato anche che in molti Paesi è impensabile costruire una scuola senza un’area sportiva. Eppure, nelle scuole c’è voglia di Sport, voglia di mettersi in gioco e c’è l’entusiasmo dei nostri ragazzi da coltivare. Attraverso Sport Missione Comune 2024, il nostro bando, rivolto agli Enti Locali per finanziare infrastrutture sportive con mutui a tasso di interesse completamente abbattuto, sosteniamo anche la costruzione o riqualificazione delle palestre scolastiche. Per questo motivo incontriamo i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni per lavorare insieme al recupero dei plessi scolastici e favorire la costruzione di nuovi spazi a ridosso delle scuole o delle strutture polivalenti all’aperto. Favorire lo sviluppo della pratica sportiva significa avere una società più attiva, sana e con stili di vita corretti. I vantaggi sarebbero enormi, soprattutto per quanto riguarda il dato delle spese sanitarie in quanto l’attività fisica potrebbe combattere la sedentarietà e le patologie ad esse collegate come quelle cardiovascolari, il diabete e l’obesità, l’ipertensione, l’osteoporosi, la depressione e l’ansia. Lo sport è un toccasana e il nostro compito è quello di renderlo parte integrante nella vita delle persone, soprattutto dei bambini e dei ragazzi”.

