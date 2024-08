Randstad a Parigi, Ceresa “Impariamo verso Milano-Cortina”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo qui per imparare dai nostri colleghi francesi di Randstad, che hanno aiutato il Comitato francese con tutto il personale necessario. Noi saremo partner di Milano-Cortina per cui siamo qui per imparare, vedere e assicurare il personale necessario nel 2026”. Marco Ceresa, Ceo di Randstad Italia, è a Parigi in occasione delle Olimpiadi, un modo per confrontarsi in vista del prossimo appuntamento dei Giochi Invernali che saranno ospitati dal nostro Paese. “Stiamo assistendo a Giochi molto belli, è bello cavalcare i cavalli a Versailles o vedere il beach volley sotto la Torre Eiffel. Sotto il punto di vista organizzativo – le sue parole all’Agenzia Italpress – la macchina sta funzionando bene, qui a Casa Italia è piacevole, si possono scambiare opinioni, è un momento positivo, le Olimpiadi dovrebbero continuare tutto l’anno”. Per quanto riguarda l’attività di Randstad, “adesso ci occupiamo anche di ricerca e selezione, formazione personale, ma anche lavoro temporaneo. E’ un momento che sta andando bene, le aziende stanno cercando tante persone e il nostro compito è formare le persone per avere le competenze che servono alle aziende per continuare a crescere. C’è tanto lavoro da fare e questo ci rende contenti”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).