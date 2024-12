Rapporto Banca Ifis, ricavi Sport System italiano a 120 mld

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023, lo Sport System italiano ha generato ricavi per 119,6 miliardi di euro, un dato in crescita del 17% rispetto all’anno precedente. Una crescita sostenuta soprattutto dall’espansione del turismo sportivo, il cui giro d’affari è cresciuto del 65%. Sono alcuni dei dati emersi dall’Osservatorio di Banca Ifis sullo Sport System italiano, la cui quarta edizione è stata presentata questa mattina a Roma nella Sala Giunta del Coni. Per il quarto anno consecutivo, Banca Ifis ha consegnato al Coni un assegno da 160mila euro che sarà distribuito in maniera uguale a tutti i medagliati azzurri juniores del 2024. Un sostegno economico allo sport giovanile che produce un impatto sociale di 4,1 volte superiore rispetto all’investimento erogato. “L’idea di questa partnership con il Coni era dare a questi ragazzi un supporto in più per migliorare il proprio work-life balance, che unisce studio, vita familiare, trasferte sportive e la pressione data dall’agonismo – ha dichiarato il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fùrstenberg Fassio – Credo che lo sport in Italia sia veicolo di cultura sana per i giovani e per creare un tessuto dove i ragazzi possano esprimersi e trovare un percorso scolastico e sportivo, una vita sana e ricca di valori”. “La Banca Ifis sempre di più ha avuto un ruolo prima importante e poi quasi predominante all’interno dello Sport System – sono invece le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò -. Questa iniziativa di fine anno tra la banca e il Coni sta diventando una bellissima tradizione, nata dalla volontà di cercare di capire come attuare qualcosa di concreto, pratico e visibile nei confronti del nostro mondo. Mai scelta fu così felice, è stata innovativa. Tutto questo si unisce con l’Osservatorio, che più che un quadro è una risonanza magnetica di come stanno le cose”.

– Foto Spf/Italpress –

(ITALPRESS).