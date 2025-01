Rc auto, Ivass: a novembre dinamica annua prezzi si smorza a +6,6%

Roma, 15 gen. (askanews) – Si è stabilizzato a 416 euro a novembre il prezzo medio dei contratti di R.c. Auto in Italia, lo stesso livello registrato a ottobre, mentre la dinamica di crescita dei prezzi su base annua si è smorzata al più 6,6%, dal più 7,2% del mese precedente. Lo riporta l’Ivass sulla base della sua ultima rilevazione.

Da molti mesi la crescita dei prezzi dell’Rc auto mostra livelli di diversi multipli superiori a quella dell’inflazione generale (a novembre quest’ultima in Italia era pari all’1,3% su base annua).

L’Ivass riporta come le province italiane registrino incrementi di prezzo su base annua compresi tra il 2,3% di Crotone e il 10,5% di Roma. Mentre il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 258 euro, in aumento del 4,2% su base annua (ad ottobre 2024 la variazione annua del differenziale era stata del +11,7%) e in riduzione del 42,7% rispetto allo stesso mese del 2014.

Per gli assicurati in prima classe, l’aumento su base annua del prezzo medio è del 6% mentre per quelli appartenenti a classi di merito peggiori l’incremento è del 9%, conclude l’autorità.