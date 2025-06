Referendum, La Russa: campo largo è definitivamente morto

Roma, 9 giu. (askanews) – “Hanno tentato di trasformare questo referendum in una vicenda interna di partito: anziché fare un congresso, hanno pensato di far spendere milioni allo Stato per vedere se aveva ragione la Schlein o i suoi oppositori; e credo che gli altri hanno tentato di fare un referendum contro il Governo. Hanno perso gli uni e gli altri, inutile infierire, ma spero che gli serva per il futuro”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in collegamento con la diretta del Tg La7.

“Ha ragione comunque – ha aggiunto – chi ha detto che il campo largo, semmai fosse nato, oggi è definitivamente morto”.