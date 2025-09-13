Regionali, Schlein: siamo testardamente unitari, alleanze chiuse ovunque

Roma, 13 set. (askanews) – “Siamo testardamente unitari e abbiamo chiuso le alleanze in tutte e sette le regioni per battere la destra”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite alla festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo mentre il leader M5s lo sarà a breve alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, mostrando due braccialetti donategli dai giovani democratici con la scritta “siamo testardamente unitari”.