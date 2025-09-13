X
<
>

Regionali, Schlein: siamo testardamente unitari, alleanze chiuse ovunque

| 13 Settembre 2025 16:44 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 13 set. (askanews) – “Siamo testardamente unitari e abbiamo chiuso le alleanze in tutte e sette le regioni per battere la destra”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite alla festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo mentre il leader M5s lo sarà a breve alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, mostrando due braccialetti donategli dai giovani democratici con la scritta “siamo testardamente unitari”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA