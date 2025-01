Renzi a Meloni: fase zen finita, noi in campo e centro decisivo

Firenze, 11 gen. (askanews) – “In Italia e in Corea del Nord c’è il capo del governo con la sorella che si occupa del partito. Ora noi non aggrediamo le famiglie ma si sappia che la fase zen in cui noi mangiamo fango e sputiamo miele è finita, se volete parlare di case parleremo di case, se volete parlare di soldi parleremo di soldi, se volete parlare di politica è una novità e quindi noi siamo tornati in campo, non accettiamo l’incantesimo di una opposizione addormentata e di un sistema dell’informazione che si occupa delle formiche”. Lo ha detto Matteo Renzi a Firenze.

“Abbiamo due anni di tempo per riempire di contenuti questo centro che guarda a sinistra, ecco perché hanno così paura di questo 2% che tra due anni sarà decisivo. Io sono un ex tutto ma insieme l’ex diventerà un Next”, ha concluso.