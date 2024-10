Riforme, Meloni: pronti a referendum su giustizia e premierato

Roma, 30 ott. (askanews) – “Siamo pronti sempre per il voto dei cittadini, siamo pronti per tutti i referendum”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella registrazione della puntata di “Porta a porta” in onda stasera, a proposito delle parole del ministro della Giustizia Nordio, che ha auspicato il referendum sulla riforma della Giustizia.

Sul premierato, ha aggiunto, “non cambio idea perché penso che sia la madre di tutte le riforme: non la sto facendo per me perché il governo è stabile, ma se non approfitto di questa stabilità per cambiare che ci sto a fare? Abbiamo preso un impegno con i cittadini, stiamo realizzando il programma”.