Roland Garros, Sinner vince Gasquet (e lo omaggia nel post partita)

Roma, 29 mag. (askanews) – Jannik Sinner stacca il pass per il 3° turno del Roland Garros grazie alla vittoria in tre set su Richard Gasquet, all’ultima partita della sua carriera: 6-3, 6-0, 6-4 lo score finale in due ore di gioco. Un match senza grandi pericoli per Sinner contro un Gasquet che ha lottato fino alla fine. Jannik tornerà in campo sabato contro il ceco Jiri Lehecka.

Sinner omaggia Gasquet nell’intervista post partita in campo: “Con Richard abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo, anche se apparteniamo a generazioni diverse. Questo è il tuo momento, per me è difficile parlare. Congratulazioni per la tua incredibile carriera, congratulazioni alla tua famiglia e il tuo team. Tutti si ricorderanno di te dopo il ritiro, congratulazioni per la carriera, ma soprattutto per la persona che sei. Ti auguro il meglio per il resto della tua vita”.