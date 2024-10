Salute mentale, Winx ambasciatrici campagna “Spread magic not hate”

Roma, 10 ott. (askanews) – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Rainbow ha unito le forze con Cybersmile Foundation, una delle principali organizzazioni no-profit impegnate nella lotta contro il cyberbullismo e la promozione del benessere digitale, per lanciare una campagna globale sui social media rivolta ai giovani adulti, “Spread magic not hate”, finalizzata alla promozione della gentilezza nel mondo del web.

Ambasciatrici di questi valori positivi saranno le Winx, le fatine nate dalla matita di Iginio Straffi che proprio quest’anno compiono 20 anni. Due decenni caratterizzati sempre dagli stessi valori: amicizia, empatia ed inclusione, che in quest’occasione diventano portavoce di messaggi chiave contro l’odio online, incoraggiando i giovani adulti a una convivenza positiva e inclusiva sul web.

Le Winx promuoveranno il concetto di “gentilezza digitale”, con l’obiettivo di affrontare il tema del cyberbullismo in modo coinvolgente e accessibile. Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna si faranno quindi portatrici sui social media di messaggi di gentilezza e supporto reciproco online, tra contenuti grafici e video ad hoc tutti con lo stesso motto, “Spread magic not hate”. Su una landing page dedicata si potrà trovare un modulo educativo interattivo che promuoverà gentilezza, amicizia, empatia nel mondo digitale. In parallelo, verrà lanciata una collezione esclusiva di prodotti in edizione limitata, distribuita attraverso un e-store sul portale Teemill, i cui ricavi sosterranno progetti specifici targati Cybersmile per aiutare le vittime di cyberbullismo.

Fondata nel 2010, la Cybersmile Foundation è diventata un punto di riferimento globale nella lotta contro il cyberbullismo e la promozione di un ambiente digitale sicuro e inclusivo. Attiva in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, lavora con marchi, celebrità e influencer di tutto il mondo per costruire una rete web più gentile e solidale. La collaborazione con Rainbow vuole sottolineare l’importanza di un dialogo aperto su questo fenomeno, promuovendo l’uso di Internet come strumento di unione, diversità e rispetto. Il potere delle Winx continua a brillare, non solo nei mondi incantati, ma anche nel mondo digitale, invitando tutti a diffondere magia, non odio.

“Da 20 anni, Winx Club ispira i fan di tutto il mondo con i suoi valori positivi: amicizia, coraggio e gentilezza”, ha dichiarato Iginio Straffi, ceo e fondatore di Rainbow SpA. “Nel mondo digitale di oggi, è più importante che mai essere uniti e difendere questi valori per contrastare il cyberbullismo. La nostra partnership con Cybersmile Foundation consentirà ai giovani di diffondere magia e messaggi positivi, promuovendo solidarietà e sicurezza nella community online”.

“Crediamo che l’educazione e l’empatia siano fondamentali per creare uno spazio digitale più gentile”, ha dichiarato Scott Freeman, ceo Cybersmile Foundation. “La collaborazione con Rainbow e con le iconiche eroine del Winx Club ci dà la possibilità di raggiungere milioni di giovani adulti e aiutarli a superare le sfide del cyberbullismo e degli abusi online. Insieme, diffondiamo un messaggio di gentilezza ora che è maggiormente necessario”.