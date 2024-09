Sangiuliano, Meloni: mia idea su donne opposta a quella di Boccia

Roma, 7 set. (askanews) – “Non credo di dovermi mettermi a battibeccare con questa persona, posso dire solamente, per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l’ho guardata io, che la mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta a quella di questa persona”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che, al al Forum Ambrosetti di Cernobbio, le aveva chiesto dell’appello che le aveva rivolto Maria Rosaria Boccia sul fatto che non si può rivendicare la dignità di una donna offesa nei suoi sentimenti a fasi alterne.

La platea di Villa D’Este non ha gradito la domanda e dalla sala si sono levati alcuni “Basta”, apprezzando poi la replica nel merito della premier.