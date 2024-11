Sanità, Conte: il Governo taglia i fondi ma spende soldi per armi

Roma, 20 nov. (askanews) – “Mentre medici, infermieri e personale sanitario sono in piazza contro investimenti ai minimi storici sulla sanità, il Governo è andato a Varsavia per dire sì a un piano di eurobond per finanziare armi e guerra. Noi abbiamo portato in Italia 209 miliardi dall’Europa per sanità, scuole, infrastrutture, opere pubbliche, loro hanno portato tagli al sociale da Bruxelles e ora vogliono puntare tutto sugli armamenti”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Meloni – ha aggiunto – ascolti il grido di dolore di chi ogni giorno vive sulla propria pelle i disagi e le carenze di ospedali e pronto soccorso, di quei 4,5 milioni di cittadini che hanno rinunciato a curarsi, di chi aspetta fino a 480 giorni per una visita di controllo oncologica o 300 per una visita oculistica. Rispetto a una Manovra con investimenti record in armi (+7,5 miliardi in 3 anni) la nostra richiesta è netta: prendiamo le risorse dalla corsa agli armamenti e da una tassa sugli extraprofitti dell’industria militare, riportiamo la sanità a livelli europei, al 7% del Pil, con un piano per assunzioni e stipendi”.

“Lasciamo perdere l’escalation militare, pensiamo a non staccare la spina alla sanità pubblica”, ha concluso l’ex premier.