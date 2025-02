Santanchè alla Camera per sfiducia, Fi-Lega assenti. Governo minimizza

Roma, 10 feb. (askanews) – L’aula di Montecitorio semivuota di

lunedì, quando non sono previste votazioni ma solo discussione

generale, è “la norma”, come spiega Fabio Rampelli al termine

della seduta che ha presieduto in qualità di vicepresidente della

Camera. Ma i banchi completamente vuoti di Forza Italia, Lega e

Noi Moderati durante la discussione sulla mozione di sfiducia

presentata da M5s – poi sottoscritta anche da Pd e Avs – nei

confronti Daniela Santanchè oggi sembrano proprio dare il senso

del vuoto creato dalla maggioranza intorno alla ministra del

Turismo, a processo per false comunicazioni sociali in merito al

caso Visibilia.

Al lato destro dell’emiciclo ci sono solo dodici deputati di

Fratelli d’Italia (Antoniozzi, Trancassini, Roscani, Giordano,

Amich, Perissa, Sbardella, Lucaselli, tra gli altri), “un

drappello di martiri di Fdi che è stato costretto a presentarsi”,

li definisce il dem Federico Gianassi. Accanto a Santanchè, nei

banchi del governo, i ministri – tutti di Fdi – Luca Ciriani e

Nello Musumeci. Nella fila dei sottosegretari Marcello Gemmato,

fedelissimo della premier Giorgia Meloni, e Vannia Gava, unica

leghista presente. Tailleur color crema, lo stesso indossato ieri

alla Bit di Milano dove la ministra si è esibita in una scatenata

tarantella, foulard al collo, prima di entrare in aula, Santanchè

pranza al ristorante di Montecitorio con i deputati Fdi Gianluca

Caramanna, Andrea Mascaretti e Lucrezia Mantovani, figlia di

Mario, che quando era vicepresidente della Regione Lombardia

venne arrestato e Santanchè, allora in Forza Italia, fu una delle

poche a difenderlo strenuamente minacciando addirittura di

lasciare il partito di Berlusconi.

La ministra non concede neanche un commento, né prima né dopo la

discussione durante la quale intervengono solo deputati di Pd,

M5s e Avs, sette in tutto. Alla presenza della segretaria dem

Elly Schlein e del leader M5s Giuseppe Conte, tutti chiamano in

causa Giorgia Meloni: “Venga a dirci la verità. Va a dire urbi et

orbi che non è ricattabile. La domanda è: chi la ricatta? Forse

qualche suo collega di maggioranza? Per questo non riesce a

pretendere le dimissioni della sua ministra?”, attacca la

deputata M5S Vittoria Baldino illustrando la mozione di sfiducia.

Toni Ricciardi del Pd si chiede “perché il ministro Sangiuliano è

stato invitato a dimettersi e la stessa cosa non avviene con

Santanché. Esistono leve di ricattabilità che la ministra del

Turismo può vantare a differenza di Sangiuliano? Meloni è

ricattata da Santanché? Non ha forza di pretendere le dimissioni

di una ministra che imbarazza il governo, il suo partito e tutte

le istituzioni. Sta difendendo l’indifendibile, si tolga

dall’imbarazzo e chieda dimissioni di Santanché”. Per Filiberto

Zaratti (Avs) “le dimissioni di un ministro come Santanchè sono

una necessità, perché la dignità di un Paese coincide con la

dignità di un ministro”.

La ministra parla all’orecchio di Musumeci, si fa portare un

foglio bianco dai commessi e prende appunti forse in vista della

sua replica che ci sarà quando in aula arriverà il momento del

voto sulla mozione. Santanchè si è anche informata sul tempo che

ha a disposizione per l’intervento. Tutto il tempo di cui ha

bisogno, le è stato risposto. Ma il suo silenzio oggi non lascia

indifferente l’opposizione. Quando, al termine dell’ultimo

intervento, quello del 5 stelle Silvestri, la ministra si alza in

piedi e lascia l’aula, i deputati di M5s, Pd e Avs le urlano

“Vergogna, vergogna”. Tanto che Rampelli è costretto a

richiamarli: “Stiamo scoprendo oggi che ci si può prenotare per

la replica nella seduta successiva?”.

Quando sarà la seduta successiva, quella del voto sulla mozione

non è ancora chiaro. Difficile, quasi impossibile, in questa

settimana, è al punto sette dell’ordine del giorno. La prossima

inizierà con il voto di fiducia – che il governo chiederà venerdì

– sul decreto Pnrr-emergenze. “Sarà la capigruppo a decidere”,

spiega Ciriani “il governo in questa vicenda c’entra

relativamente. Una mozione del genere si fa in tre ore. Io non ho

problemi, eravamo pronti a farla anche domani. Se non si troverà

spazio in questa settimana si può fare anche la prossima”. Sulle

assenze il ministro minimizza: “Oggi è lunedì e non c’erano molti

in Aula, neanche dall’altra parte”. Una quarantina. “La replica

ci sarà il giorno del voto e quel giorno saremo tutti pronti. Se

la maggioranza interverrà? Certo, ci sono le dichiarazioni di

voto…”.

Santanchè lascia la Camera non appena finita la seduta senza

rilasciare dichiarazioni. Il suo stato d’animo lo descrive

Musumeci, che in aula le è stato accanto per tutta la

discussione: “Non l’ho sentita assolutamente amareggiata, è

convinta di essere dalla parte della ragione. Daniela è una

cocciuta, una tosta. Io mi auguro che possa davvero dimostrare

l’estraneità ai fatti che le contestano, io sono garantista lo

sono sempre stato”. Anche Musumeci minimizza le assenze: “Non

vedo nessuno scandalo”.