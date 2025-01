Santanchè: se condannata farò ciò che Meloni ritiene opportuno

Roma, 4 gen. (askanews) – Sulla vicenda Visibilia “sono molto

tranquilla. Subito dopo il mio giuramento sono stata presa di

mira ma oggi nessuna delle mie aziende è fallita. Rispetto i

giudici e la magistratura, e sono serena, perché so di non aver

fatto nulla di male”. Lo dice la ministra del Turismo Daniela

Santanchè in una intervista al Tempo.

Cedere Visibilia è stata “una scelta difficile. Ho fondato

quell’azienda e ci ho investito tanto, ma dopo quanto accaduto,

ho deciso di venderla, con enorme dispiacere”.

Se dovesse arrivare una condanna, non c’è “nessun accordo con la

Meloni, farò quello che lei ritiene opportuno. Ma ci tengo a

precisare che non siamo ancora nella fase della condanna ma

stiamo ancora aspettando se i giudici decideranno di mandarmi a

processo oppure no. Comunque, ho sempre pensato di non

partecipare al processo mediatico ma di difendermi nelle sedi

opportune”.