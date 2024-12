Sci, Fredrik Moeller conquista il SuperG di Bormio

Roma, 29 dic. (askanews) – Fredrik Moeller ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, trionfando nel superG di Bormio. In una gara segnata dalla brutta caduta di Caviezel con il pettorale 1 (trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti), il 24enne norvegese ha preceduto il campione austriaco Vincent Kriechmayr (nella foto) di 20 centesimi e il sorprendente svizzero Alexis Monney, terzo a 24 centesimi dal vincitore. (Segue)