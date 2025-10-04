Sciopero, Fumarola: Cisl ha scelto non incendiare piazze, vuole confronto

Firenze, 4 ott. (askanews) – “Abbiamo scelto di non incendiare le piazze ma abbiamo scelto di ricercare il confronto perché così si ottengono risultati più concreti”. Lo ha detto Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, parlando oggi a Firenze, nel confronto con Matteo Renzi, alla Leopolda 13.

“Noi cerchiamo, attraverso le proposte, di recuperare quelle risposte utili alle persone – ha aggiunto – Questo non significa che la Cisl abbia messo in naftalina il conflitto: noi il conflitto lo usiamo solo quando non ci sono più spazi per confrontarsi. Prima di tutto il confronto, l’esercizio di responsabilità. Noi nell’impresa non vediamo il nemico da battere ma quel soggetto che con i lavoratori prova a migliorare la condizione economica del Paese ma anche delle persone che ci lavorano”.